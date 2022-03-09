Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 449,7 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 449 742 231, свидетельствуют данные американского портала Worldometer.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 017 742 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия и Франция.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 79 369 007 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 961 843,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 42 975 883, а число умерших от последствий заражения вирусом - 515 355.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 29 152 318 человек, из них скончались 653 134.

На четвертое место вышла Франция. В стране зарегистрировано суммарно 23 346 927 инфицированных и 140 642 умерших.

По данным Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 774,4. В США на 1 млн жителей скончались 2 955 человек, Индии - 367, Бразилии - 3 036, Франции - 2 131.