Финляндия заморозит сотрудничество с Россией по высшему образованию и науке

Финляндия замораживает сотрудничество с Россией в сфере высшего образования и научных исследований, сообщает министерство образования и культуры страны.

"Министерство образования и культуры рекомендует финским высшим учебным заведениям воздерживаться от любого сотрудничества с российскими организациями-партнерами в сфере высшего образования и науки. Согласно политике, новые проекты не должны инициироваться, а существующее сотрудничество между организациями должно быть временно приостановлено", - говорится в сообщении.

Также будет заморожена работа над новыми инициативами, связанными с сотрудничеством властей Финляндии и России или Белоруссии. "Наша политика направлена на поддержку Украины, а не на российских студентов и исследователей. По-прежнему можно подать заявление на въезд в Финляндию в качестве студента или исследователя независимо от вашего гражданства", - приводится в сообщении цитата министра образования и культуры страны Антти Курвинена,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Министерство образования и культуры Финляндии совместно с высшими учебными заведениями готовит меры по поддержке украинских студентов, сотрудников и научных сотрудников высших учебных заведений, а также по предоставлению беженцам возможности учиться и работать в Финляндии, уточняется в сообщении.