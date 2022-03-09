Президент Израиля впервые за 15 лет посетил Турцию с визитом

Президент Израиля Ицхак Герцог вместе с супругой прибыл в Анкару с государственным визитом, сообщила канцелярия главы еврейского государства. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, это первый с 2007 года визит израильского президента в Турцию.

"Президент Израиля Ицхак Герцог вместе с первой леди Михаль Герцог только что приземлились в Анкаре", - говорится в сообщении президентской канцелярии.

Перед вылетом в Анкару с государственным визитом президент заявил, что Израиль постарается перезагрузить отношения с Турцией, которые в последние годы переживали взлеты и падения. Герцог отметил, что в условиях, когда "расшатывается международный порядок", важно налаживать стабильность и партнёрство между странами региона.

Герцог выразил надежду, что по итогам его визита в Анкару начнется "серьезный процесс с Турцией, углубленный диалог на различных уровнях", что приведет к прогрессу в отношениях между странами.