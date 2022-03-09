«Армения – одна из моих самых любимых стран в мире»: интервью «Арменпресс» с послом Франции Анн Луйо

Франция хочет укрепить свои отношения с Арменией и помочь Армении развиваться и открыться миру. Об этом в интервью «Арменпресс» по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Францией заявила Чрезвычайный и Полномочный посол Французской Республики в Республике Армения Анн Луйо, подчеркнув значение армяно-французских отношений для обеих стран.

Анн Луйо всего шесть месяцев в Армении, но уже успела полюбить нашу страну - она говорит: «Армения - одна из моих самых любимых стран в мире».

Отметив, что в последнее время Армения столкнулась со многими сложными вызовами, посол Франции подчеркнула, что Армения в то же время является и страной больших возможностей, ее роль заключается в мобилизации всех участников французско-армянских отношений, чтобы Армения лучше открылась миру и позитивнее смотрела в будущее.

Анн Луйо рассказала о положительной динамике развития армяно-французских отношений в различных направлениях, подчеркнув, что Франция хочет еще больше укрепить экономическое сотрудничество с Арменией, помочь Армении развиваться, открыться миру. Амбициозная дорожная карта, подписанная между Францией и Арменией в декабре прошлого года, может сыграть важную роль в этом вопросе.

Из сфер, представляющих взаимный интерес, Анн Луйо особо выделила образование и культуру, новейшие высокие технологии, экономическое взаимодействие, децентрализованное сотрудничество между французскими и армянскими городами и регионами, и региональное и международное сотрудничество между странами.

Посол Франции коснулась и вопросов прекращения войн в регионе и урегулирования региональных конфликтов, в том числе Нагорно-Карабахского конфликта и российско-украинских военных действий.

По словам посла, Франция как сопредседатель Минской группы ОБСЕ хочет продолжить свои усилия в направлении долгосрочного урегулирования Карабахского конфликта, но поскольку Азербайджан препятствует работе сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Париж пытается найти другие пути обеспечения армяно-азербайджанского диалога, в частности, посредством действий Евросоюза.

Дипломатические отношения между Республикой Армения и Французской Республикой были установлены 30 лет назад, 24 февраля 1992 года.

В связи с 30-летием армяно-французских дипломатических отношений посольство Франции 24 февраля организовало большое мероприятие, в котором приняли участие члены правительства Армении, аккредитованные в Армении иностранные дипломаты, общественные, политические, культурные деятели, ученые, сыгравшие большую роль в деле установления армяно-французских отношений. На мероприятии с речами выступили посол Франции в Армении Анн Луйо, заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян. Было представлено видеообращение госсекретаря министерства Европы и иностранных дел Франции Жана-Батиста Лемуана.

- Добрый день, госпожа посол. Позвольте поблагодарить Вас за исключительную возможность интервью. После окончания дипломатической миссии Джонатана Лакотта, с сентября 2021 года Вы являетесь новым послом Франции в Армении. Как прошли эти 5-6 месяцев, как Вы чувствуете себя в Армении? Что Вы знали о нашей стране до назначения на должность посла и что нового узнали после приезда в Армению?

- Добрый день, благодарю Вас за эту возможность поговорить с Вами о 30-летии установления армяно-французских дипломатических отношений. За эти полгода я многое узнала об Армении, могу сказать, что Армения уже стала одной из моих самых любимых стран. Армения столкнулась со многими трудностями и проблемами, но это также страна больших возможностей. Моя роль здесь заключается в том, чтобы мобилизовать всех участников армяно-французских отношений, чтобы помочь Армении стать более открытой и позитивнее смотреть в будущее.

- Здесь, во время состоявшегося 24 февраля в посольстве мероприятия, в своем выступлении Вы подчеркнули, что многовековую армяно-французскую дружбу символизируют много и много выдающихся личностей, двух из которых вы упомянули особо: героя Второй мировой войны Мисака Манушяна и командующего французским флотом адмирала Луи Дартижа дю Фурне, спасшего мусалерцев. Кого Вы упомянули бы кроме них в этом ряду?

- Благодарю за этот вопрос. Да, я говорила о Мисаке Манушяне, о Дартиже дю Фурне, одного из героев самообороны Мусалера, но, конечно, в этом ряду много и других значимых фигур. Не могу не упомянуть Шарля Азнавура, который был очень важен в армяно-французских отношениях. Помимо того, что Шарль Азнавур был великим французским артистом армянского происхождения, он сыграл важную роль в Армении после землетрясения 1988 года. Могу назвать многих других французских артистов армянского происхождения, например, известного фотографа Антуана Агуджяна, или таких актеров, кинорежиссеров, как Серж Аветикян, Симон Абгарян, Анри Вернёй.

- К сожалению, Азнавура уже нет с нами, к сожалению, он не выполнил своего обещания и не прожил 100 лет, хотя мы все уже верили в это. И эта мощное звено между Арменией и Францией физически было разорвано. Интересно, были ли после окончания его земной жизни попытки переоценки и переосмысления его роли и значения не только во французской культуре, но и в армяно-французских отношениях.

- Я думаю, что его важная роль как во французской культуре, так и в армяно-французских отношениях всегда ценилась и во Франции, и в Армении. Его роль продолжается и сегодня благодаря Фонду «Азнавур», который очень активен в Армении.

- У Азнавура был очень интересный ответ на вопрос, он больше армянин или француз. Он говорил, что это как кофе с молоком, их невозможно разделить. Каково Ваше мнение об этом?

- Я всегда буду помнить заявление Азнавура: «Я стопроцентный француз и стопроцентный армянин». Вы знаете, есть много французов, имеющих армянские корни. Их количество во Франции составляет 500-600 тыс. Они французы, но Армения очень важна для их идентичности.

- Как Вы оцените роль армянской общины Франции в сегодняшней общественной, политической и в других сферах?

- Армянская община является очень важным фактором укрепления армяно-французских отношений. Например, она активно участвует в децентрализованном сотрудничестве, то есть в развитии сотрудничества между французскими и армянскими городами и регионами. Между нами подписано около 40 соглашений, и армянская община активно участвует в них и играет в этом большую роль. Армянская община играет активную роль и на ассоциативном уровне. Например, во время и после 44-дневной войны в 2020 году многие организации армянской диаспоры организовывали многочисленные акции солидарности с Арменией. Я могу назвать, например, Фонд «Азнавур», о котором мы уже говорили, организацию «Santé Arménie», которая была очень активной, а также французское отделение ВАБС.

- Как Вы охарактеризуете межгосударственные отношения между Арменией и Францией и армяно-французские отношения в целом? Иными словами, что значат Франция и Армения друг для друга?

- Армяно-французские отношения очень важны. 24 февраля мы отметили 30-летие установления армяно-французских дипломатических отношений. Наши отношения имеют давнюю историю дружбы, в которой, как мы уже упоминали, большую роль играет и армянская община Франции. Но они также основаны на взаимной готовности правительств двух стран к сотрудничеству в различных областях. У нас идет политический диалог на высоком уровне. Вы знаете, что Франция как сопредседатель Минской группы ОБСЕ играет важную роль в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Существует и значительное сотрудничество в области образования и культуры. Армения также является членом Международной организации франкофонии, мы тесно сотрудничаем с армянской стороной, чтобы способствовать преподаванию французского языка и французской культуры в Армении.

Присутствующие в Армении французские компании играют важную роль в развитии экономической сферы. Могу назвать Veolia, Carrefour, «Амунди ACBA».

Кроме того, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь МИД Франции Жан-Батист Лемуан в декабре 2021 году подписали очень важную и амбициозную дорожную карту в экономической сферы. Мы хотим еще больше укрепить наше экономическое сотрудничество, а также помочь правительству Армении, чтобы Армения еще больше развивалась и открылась миру.

- Не могли бы Вы уточнить, о какой дорожной карте говорил Жан-Батист Лемуан, которая была подписана между Арменией и Францией?

- Это очень обширная и амбициозная дорожная карта. Она предусматривает сотрудничество в таких областях, как новейшие технологии, высокие технологии, устойчивая энергетика, устойчивое развитие. Она также предусматривает активную роль уже присутствующего в Армении Французского агентства развития, она нацелена и на рекламу армянского рынка во Франции.

Хочу подчеркнуть, что это сотрудничество следует понимать в более широком смысле, в контексте Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA), подписанного между Арменией и Европейским союзом, а также в рамках Восточного партнерства Европейского союза.

- И в каком состоянии находится применение CEPA?

- Как Вы знаете, Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве уже подписано, ратифицировано и в Армении, и во Франции, и теперь оно должно быть реализовано. На данный момент Евросоюз ожидает от армянской стороны разработки различных стратегий, на основе которых можно будет продолжить сотрудничество.

- Какие сферы взаимных интересов в армяно-французских отношениях имеют потенциал развития?

- Думаю, образование - это та область, в которой мы уже многое делаем, но можем укреплять ее и дальше. Как Вы знаете, здесь есть французская школа, Французский университет Армении, Армяно-французский профессиональный центр. Т.е. у нас есть очень хорошая база, которая, думаю, позволяет нам и дальше развивать эти программы сотрудничества в сфере образования для удовлетворения потребностей как правительства Армении, так и армянских предприятий. Мы думаем о проектах, которые могут быть реализованы как французским государством, так и местными органами власти или французскими ассоциациями.

- По последним данным, в 2021 году товарооборот между Арменией и Францией составил около 95 млн долларов. Интересно, стоит ли задача расширить объем двусторонней торговли с учетом роли торговли и экономики в межгосударственных отношениях?

- Да, как я уже сказала, у нас уже есть тесное сотрудничество в сфере культуры, образования, у нас есть большое желание и дальше развивать наши отношения в сфере экономики, именно поэтому мы подписали вышеупомянутую дорожную карту в декабре прошлого года. На данный момент у нас нет конкретных чисел, потому что мы должны сначала понять, над какими проектами мы будем работать, а потом уже привлекать акторов, которые будут заинтересованы в этих проектах.

- Франция в течение 6 месяцев в этом году будет председательствовать в Совете Европейского союза. Интересно, какую роль может сыграть Франция как председательствующая в ЕС страна в разрешении конфликтов в европейском пространстве?

- С момента вступления в должность председателя Совета Европейского союза с 1 января 2022 года Франция выступала с различными инициативами по региону. Президент Макрон, председатель Европейского совета Шарль Мишель организовали встречу между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Целью Франции, прежде всего, является обеспечение диалога между двумя странами, а также содействие решению возникших после войны гуманитарных проблем. Как известно, благодаря посредничеству Франции были освобождены и на французским военном самолете возвращены в Армению 8 армянских военнопленных.

Франция также работает над урегулированием кризиса в Украине. Как известно, перед началом боевых действий президент Макрон отправился в Москву, а затем в Киев, чтобы попытаться найти мирный выход из кризиса. К сожалению, президент Путин не прислушался к призыву президента Франции к миру. И, конечно же, Франция решительно осуждает военное вторжение России в Украину, которое является грубым нарушением международного права и одним из крупнейших кризисов 21-го века в Европе.

- Поскольку Франция также является посредником в процессе урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта, хотелось бы услышать Ваши комментарии по этому поводу. После 44-дневной войны в Карабахском вопросе много неопределенности. Президент Азербайджана заявил, что сопредседатели Минской группы не должны заниматься Нагорно-Карабахским вопросом, поскольку Азербайджан якобы сам «решил» этот вопрос. Согласны ли Вы с тем, что вопрос Нагорного Карабаха решен, и Минская группа не должна заниматься этим вопросом? Как Вы себе представляете дальнейший дипломатический процесс по Нагорно-Карабахскому вопросу?

- Безусловно, как сопредседатель Минской группы Франция хочет продолжать свою работу и прилагать усилия для урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. К сожалению, мы видим, что Азербайджан не дает возможности работать Минской группе, поэтому мы пытаемся найти другие пути обеспечения диалога, в частности, через действия Евросоюза.

- И как можно привести азербайджанскую сторону в более конструктивное поле?

- Путем обеспечения диалога.

- Намечены ли в этом году другие мероприятия, посвященные 30-летию установления дипломатических отношений?

- Ну конечно, естественно. Этот год будет посвящен 30-летию установления дипломатических отношений. Жаль, что самое первое наше мероприятие, которое было организовано 24 февраля в посольстве, проходило в несколько печальном контексте, на фоне боевых действий в Украине. Но мы также запланировали и другие мероприятия, такие как концерты, кинопоказы. Мы также запланировали дебаты идей, чтобы поразмышлять о том, какими будут следующие 30 лет для французско-армянских отношений.

Интервью вел Арам Саркисян

Оператор - Ованес Мкртчян