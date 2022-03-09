Азербайджан выпустил 4 снаряда в направлении позиций, расположенных вблизи арцахского села Хнушинак
9 марта с 14:00 до 14:30 азербайджанская сторона вновь нарушила режим прекращения огня. С позиций, расположенных в направлении села Хнушинак Мартунинского района Республики Арцах, из миномета было выпущено 4 снаряда калибром 60 мм.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.Жертв с армянской стороны нет.
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