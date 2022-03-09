ВС Азербайджана из разнокалиберного оружия открыли огонь по армянским позициям на армяно-азербайджанской границе

9 марта около 13:10 подразделения ВС Азербайджана из разнокалиберного стрелкового оружия открыли огонь по армянским боевым позициям, расположенным на западном участке армяно-азербайджанской границы.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве обороны Армении, ответными действиями с армянской стороны огонь противника был подавлен.

По состоянию на 15:00 ситуация на этом участке границы относительно стабильная.