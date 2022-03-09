ВС Азербайджана из разнокалиберного оружия открыли огонь по армянским позициям на армяно-азербайджанской границе
16:33, 9 Март, 2022
9 марта около 13:10 подразделения ВС Азербайджана из разнокалиберного стрелкового оружия открыли огонь по армянским боевым позициям, расположенным на западном участке армяно-азербайджанской границы.
Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве обороны Армении, ответными действиями с армянской стороны огонь противника был подавлен.По состоянию на 15:00 ситуация на этом участке границы относительно стабильная.
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