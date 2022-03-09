В Армении заложен самый высокогорный органический виноградник

Виноделие переносится в горы. На высоте 2 080 метров над уровнем моря, вблизи Смбатаберда и Цахац Кара заложен органический виноградник компании «Маран». «Маран» - первый частный производитель вина в независимой Армении, а сейчас - один из пионеров органического виноделия.

Основатель компании «Маран» Аваг Арутюнян, когда вместе с сыновьями закладывал органический сад, знал, что расходов и трудностей будет больше. Нужны будут надежные партнеры, которые вместе пройдут весь путь.

«Маран» принял участие в программе «Развитие органического сельского хозяйства», совместно реализуемой ACBA Bank и Немецкой ассоциацией охраны природы (NABU), и получил сертификат производителя органического вина.

«Когда мы закладывали этот сад, мы с самого начала знали, что попадаем под большую тяжесть. Чтобы получить урожай, должно пройти много времени. Если бы не содействие со стороны ACBA Bank и NABU, нам вряд ли удалось бы выйти из этой ситуации. Мы посадили виноградник, не задев ни кустов, ни камней. Мы старались не нарушать ландшафт. Использовали только органические материалы, чтобы вырастить здоровый, красивый и качественный урожай», -рассказал Аваг Арутюнян, основатель компании «Маран».

Сейчас «Маран» экспортирует вино более чем в десять стран: Австралию, Тайвань, Китай, Чехию, Польшу, Нидерланды, Францию, США и в другие страны.