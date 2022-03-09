Новые персональные санкции ЕС против России затронут более ста человек

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что новый пакет персональных санкций против России из-за Украины затронет более ста физлиц.

Ранее в среду расширение санкций согласовали постпреды стран ЕС, запущена техническая процедура окончательного утверждения, после чего новый пакет будет обнародован и вступит в силу. Ожидается, что санкционный список может быть опубликован уже в среду вечером,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Новый пакет санкций был передан на рассмотрение государств-членов ЕС, он включает более 100 чиновников, представителей номенклатуры в России… Этот пакет также содержит дополнительные экономические санкции", - сообщил Боррель.