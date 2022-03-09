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Новые персональные санкции ЕС против России затронут более ста человек

Новые персональные санкции ЕС против России затронут более ста человек

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что новый пакет персональных санкций против России из-за Украины затронет более ста физлиц.

Ранее в среду расширение санкций согласовали постпреды стран ЕС, запущена техническая процедура окончательного утверждения, после чего новый пакет будет обнародован и вступит в силу. Ожидается, что санкционный список может быть опубликован уже в среду вечером,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Новый пакет санкций был передан на рассмотрение государств-членов ЕС, он включает более 100 чиновников, представителей номенклатуры в России… Этот пакет также содержит дополнительные экономические санкции", - сообщил Боррель.


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