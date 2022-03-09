Канада направит Украине новую партию военной техники

Канада направит Украине новую партию высокоспециализированной военной техники, как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду премьер-министр Джастин Трюдо.

"Только что поговорил с президентом Владимиром Зеленским. Я сообщил ему, что Канада отправит Украине еще партию высокоспециализированной военной техники. Мы также обсудили санкции против России и гуманитарную помощь Украине", - написал Трюдо в своем Twitter-аккаунте.

По словам премьера, он также пригласил Зеленского выступить перед парламентом Канады.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.