ИТ-компании Армении на международной выставке «Vivatech-2022» предстанут единым павильоном

В столице Франции Париже с 15 по 18 июня 2022 года пройдет VI ежегодная Международная выставка «Vivatech-2022». Армянские ИТ-компании получат возможность выступить объединенным павильоном «ARMENIA», представить на этой площадке свои продукты и решения. Как передает «Арменпресс», Министерство высокотехнологичной промышленности РА сообщает, что прием заявок на участие продлится до 14 марта.

«Vivatech-2022» - крупнейшая в Европе международная технологическая выставка-конференция для инноваторов и стартапов. Тематика выставки: высокие технологии, инновации. Она собирает под своей крышей стартапы, ученых, крупные компании, инвесторов, официальные делегации со всего мира.