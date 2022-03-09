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ИТ-компании Армении на международной выставке «Vivatech-2022» предстанут единым павильоном

ИТ-компании Армении на международной выставке «Vivatech-2022» предстанут единым павильоном

В столице Франции Париже с 15 по 18 июня 2022 года пройдет VI ежегодная Международная выставка «Vivatech-2022». Армянские ИТ-компании получат возможность выступить объединенным павильоном «ARMENIA», представить на этой площадке свои продукты и решения. Как передает «Арменпресс», Министерство высокотехнологичной промышленности РА сообщает, что прием заявок на участие продлится до 14 марта.

«Vivatech-2022» - крупнейшая в Европе международная технологическая выставка-конференция  для инноваторов и стартапов. Тематика выставки: высокие технологии, инновации. Она собирает под своей крышей стартапы, ученых, крупные компании, инвесторов, официальные делегации со всего мира.
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