Армяно-египетские отношения отличаются исторически сложившейся дружбой и взаимным доверием: Арарат Мирзоян

Министры иностранных дел Армении и Египта обменялись посланиями в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Арабской Республикой Египет.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в МИД Армении. Арарат Мирзоян в своем послании, в частности, подчеркнул, что армяно-египетские отношения отличаются исторически сложившейся дружбой между двумя народами и взаимным доверием, в котором особую роль играет армянская община Египта.

Министр высоко оценил существующий с Египтом политический диалог высокого уровня и содействие на многосторонних площадках, отметив, что за прошедшие годы между Арменией и Египтом удалось сформировать прочные межгосударственные связи и развить и двустороннее и многостороннее сотрудничество.

В связи с этим знаменательным юбилеем глава МИД РА выразил уверенность, что Армения и Египет и в дальнейшем будут укреплять и расширять двустороннюю повестку во благо наших народов и стран.

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри, поздравив министра иностранных дел Армении, отметил, что армяно-египетские отношения основаны на конструктивном сотрудничестве и взаимном уважении. Двустороннее взаимодействие всегда было и будет эффективным, отмечая заметные успехи в различных сферах.

Глава МИД Египта подчеркнул важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений в представляющих взаимный интерес различных сферах, таких как торговля, энергетика, инфраструктура и фармацевтика.