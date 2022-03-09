ВОЗ сообщила о снижении на 8% смертности от ковида за неделю

Более 10 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшую неделю, более 52 тыс. умерли. Число выявленных случаев инфицирования снизилось на 5% по сравнению с предшествующими семью днями, а число летальных исходов - на 8%, как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается в ее еженедельном бюллетене, с 28 февраля по 6 марта "число новых случаев COVID-19 и смертность продолжили снижение, они уменьшились соответственно на 5% и 8% по сравнению с предыдущей неделей". В организацию поступили сообщения о заражении 10 391 854 человек. Зарегистрировано 52 740 летальных исходов.

Увеличение числа заразившихся по сравнению с предыдущей неделей (с 21 по 28 февраля) зафиксировали в Западно-Тихоокеанском регионе (на 46%). В то же время в остальных пяти регионах ВОЗ заболеваемость снизилась. Особенно существенное снижение зафиксировали в Восточном Средиземноморье (на 46%) и Африке (на 40%). В Европе, на которую приходится 45% всех новых случаев инфицирования в мире за неделю, этот показатель уменьшился на 18%. Смертность выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (на 29%) и Восточном Средиземноморье (на 2%). В то же время в остальных регионах она снизилась, причем особенно сильно - в Африке (на 39%). В Европе зафиксировали снижение на 15%, в Америке - на 9%.

О самом большом числе инфицированных за неделю сообщила Республика Корея (1 461 431). Далее следуют Германия (1 108 231), Вьетнам (1 013 343), Россия (650 540) и Япония (452 763). В США за семь дней зарегистрировано больше всего умерших (10 579). Далее следуют Россия (5 354), Бразилия (3 865), Индонезия (2 099) и Япония (1 519).

По состоянию на 18:31 мск 8 марта в ВОЗ поступили сведения о 446 511 318 инфицированных и 6 004 421 умершем. Число заразившихся увеличилось за сутки на 1 172 188, летальных исходов - на 4 993.