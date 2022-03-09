Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

Президент России Владимир Путин проведет в среду ряд международных телефонных разговоров, он уже переговорил с президентом Сенегала, как передает Арменпресс, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин работает в Кремле. У него сегодня весьма напряженный рабочий график в плане международных телефонных переговоров. Телефонная дипломатия продолжается и весьма активно. Сегодня целый ряд разговоров намечен. Только что состоялся его разговор с президентом Сенегала", - сказал Песков.