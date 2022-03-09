Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 865
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 865, скончались 26 человек, согласно данным официального сайта StopCov, передает Арменпресс.
С начала пандемии в Грузии выявлено 1 629 930 случаев заражения.
За последние 24 часа вылечились 2 820 человек, а с начала пандемии – 1 570 884. Скончались 16 456.
За сутки сделано 7 733 теста на коронавирус, в том числе 5 281 на антиген и 2 452 ПЦР-теста.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 11,19%, за последние 14 дней – 18,43%, за последние семь дней – 15,5%.
К этому времени сделано 2 827 920 прививок, в том числе за последние сутки – 190.
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 2 045 пациентов.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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