На юго-западе Луганска произошел мощный взрыв
Мощный взрыв произошел на юго-западе Луганска. Как сообщает корр. ТАСС, звук был слышен во всех районах города, ощущалась сильная взрывная волна, передает Арменпресс.
Обстоятельства уточняются.
Вскоре после этого в городе резко ухудшилась работа местного мобильного оператора связи "Лугаком".
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