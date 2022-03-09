Время в Ереване: 11:07:36,   9 Март

На юго-западе Луганска произошел мощный взрыв

На юго-западе Луганска произошел мощный взрыв

Мощный взрыв произошел на юго-западе Луганска. Как сообщает корр. ТАСС, звук был слышен во всех районах города, ощущалась сильная взрывная волна, передает Арменпресс.

Обстоятельства уточняются.

Вскоре после этого в городе резко ухудшилась работа местного мобильного оператора связи "Лугаком".


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]