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ФФА намерена для Генриха Мхитаряна организовать прощальную игру

ФФА намерена для Генриха Мхитаряна организовать прощальную игру

Федерация футбола Армении намерена для уже бывшего футболиста сборной Генриха Мхитаряна организовать прощальную игру.

В беседе с «Арменпресс» в ФФА сообщили, что федерация желает организовать прощальную игру для одного из лучших футболистов Армении всех времен - Генриха Мхитаряна, однако пока нет определенности со сроками.

3 марта капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян объявил о завершении карьеры в национальной сборной. Мхитарян выступил с заявлением по этому поводу. «Моя футбольная карьера начиналась в Армении, на моей родине, и я всегда буду благодарен всем тем, кто поддерживал меня, кто тренировал и воспитывал меня, с кем я играл, и наконец, всем, кто внес свой вклад в меня как футболиста, как в человека.

Удачи моей сборной! Навсегда ваш, Ено».

Генрих Мхитарян - лучший нападающий всех времен Армении. Он дебютировал в составе сборной в январе 2007 года. Мхитарян играл в лучших лигах Европы. Он был игроком «Арсенала» «Манчестер Юнайтед» (2016-2018). Забил гол в финале Лиги Европы в составе «Манчестер Юнайтед» в 2017 году, став, таким образом, первым армянским футболистом, выигравшим крупный европейский кубок.
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