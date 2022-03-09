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Шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум посетил павильон Армении на «Дубай ЭКСПО-20»

Шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум посетил павильон Армении на «Дубай ЭКСПО-20»

Вице-президент ОАЭ, премьер-министр, губернатор Дубая шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум посетил армянский павильон на выставке «Дубай ЭКСПО-20».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД ОАЭ.

«Армения - дом древнейших городов мира. Она сочетает в себе древний и современный миры, объединяя культурное наследие и передовые технологии. Посетители армянского павильона имеют возможность изучить многовековую историю Армении, насладиться произведениями искусства и почувствовать аромат армянского абрикоса. Шейху Мухаммеду было представлено Древо жизни, которое является ручной работой в натуральную величину и символом выживания Армении на протяжении многих веков», - говорится в сообщении МИД ОАЭ.

Всемирная выставка «Дубай ЭКСПО-20» проводится в Дубае с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. В ней участвует и Армении. При содействии правительства в течение 6 месяцев на выставочной площадке «Дубай ЭКСПО-20» демонстрируются армянская культура и инвестиционный потенциал Армении.
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