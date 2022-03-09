Цены на нефть марки Brent выросли до 130,62 доллара за баррель

Мировые цены на нефть в среду утром растут на 2% в связи с ожиданиями её недопоставок на рынок из России, свидетельствуют данные торгов, передает Арменпресс.

По состоянию на 8.24 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,06%, до 130,62 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 1,63%, до 125,72 доллара.

Опасения по поводу перебоев поставок нефти из-за санкций против РФ поддерживает котировки нефти на максимальных уровнях с 2008 года. Россия - один из крупнейших нефтедобытчиков в мире.

США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.

США импортировали из РФ более 670 тысяч баррелей в день нефти и нефтепродуктов в прошлом году, свидетельствуют данные американского минэнерго. Как обращают внимание аналитики ANZ, которых цитирует газета Wall Street Journal, США должны найти способ компенсировать этот импорт торговлей с другими странами.