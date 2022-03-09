Рейтинг Макрона во Франции вырос до 33% на фоне событий на Украине

Рейтинг действующего президента Франции Эмманюэля Макрона вырос за неделю на 8,5 п. п., до 33,5%. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный социологической службой Elabe, его результаты приводит во вторник вечером телеканал BFM TV.

Ближайшим конкурентом Макрона в первом туре и кандидатом на выход во второй является кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - за нее готовы проголосовать 15% участников опроса. Но если Ле Пен за неделю потеряла два п. п. рейтинга, то представитель левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, напротив, набрал 0,5 п. п. и с 13% занимает третье место.

Во втором туре картина также существенно изменилась. На фоне украинской повестки, которая практически затмила остальные темы на телевидении и в крупнейших печатных изданиях, шансы Макрона на переизбрание заметно выросли: в случае "дуэли" Макрон - Ле Пен голоса между ними распределятся в пользу действующего главы государства - 61% против 39%.

Опрос проводился с 7 по 8 марта через интернет, сразу после оглашения Конституционным советом окончательного списка из 12 кандидатов, которые примут участие в первом туре. В опросе приняли участие 1 580 жителей европейской части Франции старше 18 лет. Выборы президента Франции пройдут в два тура - 10 и 24 апреля.