Около 100 армян из Украины подали заявления на проживание в Армении

В Офис главного уполномоченного по делам диаспоры поступило около 100 заявлений от армян из Украины, изъявивших желание переехать в Армению.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Офисе главного уполномоченного по делам диаспоры, добавив, что они не располагают информацией, касаются ли эти заявления постоянного или временного проживания.

«Мы получили 100 заявлений от армян из Украины, которые выехали на территорию второй страны, в страны Евросоюза и в Молдову. Армянские общины этих стран оказали им некоторую помощь, но их возможности ограничены», - сказали в офисе.