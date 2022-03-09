Инструкторы из США натаскивали украинские соединения, заявило Минобороны

Соединения украинских войск, которые планировалось использовать в Донбассе, натаскивались американскими и британскими инструкторами во Львове, как передает Арменпресс, об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Особо отмечу, что данное соединение десантно-штурмовых войск Украины с 2016-го года натаскивалось американскими и британскими инструкторами по программам подготовки "натовского стандарта" во Львове", - сказал Конашенков.

Он пояснил, что речь идет о батальонно-тактической группе 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. Согласно попавшим в распоряжение российских военных документам, её планировалось переподчинить 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Украины и использовать в качестве одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой "операции объединенных сил" в Донбассе.