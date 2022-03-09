В Анталье планируется контакт Лаврова и Кулебы, заявили в МИД

Контакт глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в Анталье планируется, как передает Арменпресс, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам представителя МИД РФ, в среду планируется вылет Лаврова в Турцию на Анталийский форум.

"Планировались ряд двусторонних, они все актуальны и подтверждены... В рамках этих мероприятий, на полях самой конференции, действительно, запланирована встреча, этот контакт должен состояться между министром иностранных дел Сергеем Лавровым и Кулебой - человеком, который представляет министерство иностранных дел Украины", - сказала Захарова в эфире радио "Спутник".

Ранее МИД РФ заявлял, что встреча планируется на полях Анталийского дипломатического форума.