Более 1,3 млн беженцев прибыли в Польшу с Украины с 24 февраля

Число беженцев, которые прибыли в Польшу с Украины с начала военной операции на Украине, превысило 1,3 млн. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду в Twitter пограничная охрана республики.

"С 24 февраля с Украины в Польшу приехали 1,33 млн человек", - информировала служба.

По данным погранохраны, 93% приезжающих в Польшу в последние дни - граждане Украины, 1% - граждане Польши. 6% - граждане других стран. 90% - женщины с детьми.