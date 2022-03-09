Развитие двусторонних отношений набирает большие обороты: президент Китая поздравил Ваагна Хачатуряна

Президент Китая Си Цзиньпин поздравил Ваагна Хачатуряна с избранием на пост президента Республики Армения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Агентство «Синьхуа».

В поздравительном послании президент Китая отметил, что партнерство Китая и Армении основано на традиционной дружбе.

«С момента установления дипломатических отношений между нашими странами их развитие набирало большие обороты, и сотрудничество в различных сферах имело заметные достижения», - отметил Си Цзиньпин.

Президент Китая написал, что он придает большое значение развитию отношений между Китаем и Арменией и готов работать с Хачатуряном для содействия здоровому и устойчивому развитию двусторонних отношений во благо обеих стран и народов.

3 марта Национальное собрание РА избрало Ваагна Хачатуряна Президентом республики. Президент республики вступит на должность на внеочередном заседании Национального собрания, которое состоится 13 марта.