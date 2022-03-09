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Противник нарушил режим прекращения огня в Арцахе: в направлении села Храморт выпущено три снаряда

Противник нарушил режим прекращения огня в Арцахе: в направлении села Храморт выпущено три снаряда

8 марта около 23:00 противник в очередной раз нарушил режим прекращения огня в направлении села Храморт Аскеранского района Республики Арцах, выпустив из миномета три снаряда калибра 60 мм.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.

С армянской стороны пострадавших нет.

О нарушении режима прекращения огня сообщено командованию миротворческого контингента РФ.

В настоящее время оперативно-тактическая ситуация спокойна.
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