Противник нарушил режим прекращения огня в Арцахе: в направлении села Храморт выпущено три снаряда
10:14, 9 Март, 2022
8 марта около 23:00 противник в очередной раз нарушил режим прекращения огня в направлении села Храморт Аскеранского района Республики Арцах, выпустив из миномета три снаряда калибра 60 мм.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.
С армянской стороны пострадавших нет.
О нарушении режима прекращения огня сообщено командованию миротворческого контингента РФ.В настоящее время оперативно-тактическая ситуация спокойна.
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