Дорожный департамент сообщает, что по состоянию на 9 марта в 09:00 перевал Варденяц закрыт для всех видов транспорта.

Как передает «Арменпресс», в сообщении отмечается, что в Талине, Ани, Артике, Ахуряне, Ашоцке, Аштараке, Апаране, Арагаце, Спитаке, Ванадзоре, Степанаване, Абовяне, Раздане, Севане, Дилижане, Чамбараке, Мартуни, Сисиане, а также на Сараванском перевале идет снег.

Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.

Остальные автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

Во избежание несчастных случаев, ДТП и блокирований водителям рекомендуется ездить лишь на автомобилях, снабженных зимними шинами.