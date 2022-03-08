Азиатские индексы - 08-03-22
ТОКИО, 8 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 марта на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.94% и составил 25221.41 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 2.76% и составил 1794.03 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 2.17% и составил 3372.86 пункта, а HANG SENG снизился на 3.87% и составил 21057.63 пункта.
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