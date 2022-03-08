НАТО намерена гарантировать, что конфликт на Украине не выйдет за пределы страны

Североатлантический альянс должен гарантировать, что конфликт на Украине не выйдет за пределы этой страны. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Риге с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, которую транслировала онлайн пресс-служба альянса.

"НАТО несет ответственность за то, чтобы не произошло дальнейшей эскалации конфликта и его распространения за пределы Украины, - заявил Столтенберг. - Это будет еще более опасно, разрушительно и смертоносно. Ситуация может выйти из-под контроля. Чтобы гарантировать, что невозможны никакие ошибки в расчетах в Москве, НАТО значительно усилила свое присутствие на Востоке альянса, у нас 130 самолетов в высокой степени готовности, свыше 200 кораблей от крайнего Севера до Средиземного моря, а также развернуты тысячи дополнительных военных в регионе".

По его словам, НАТО готова защищать "каждый дюйм территории альянса".

Столтенберг также отметил, что страны НАТО оказывают поддержку Украине, в том числе финансовую, помощь в подготовке войск и поставках оружия, а также в плане введения санкций против России.