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Азербайджан препятствует началу ремонта газопровода: министерство территориального управления и инфраструктуры Арцаха

Азербайджан препятствует началу ремонта газопровода: министерство территориального управления и инфраструктуры Арцаха

Азербайджан препятствует началу ремонтных работ на поврежденном магистральном газопроводе вблизи азербайджанской позиции. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщило министерство территориального управления и инфраструктуры Арцаха на своей странице в Facebook.

«Сегодня ночью был поврежден газопровод из Армении в Арцах. Инцидент произошел недалеко от азербайджанских позиций. На данный момент азербайджанская сторона препятствует началу ремонтных работ. При посредничестве российских миротворцев ведутся переговоры о начале ремонтных работ завтра. Будем периодически сообщать о ходе событий», - говорится в сообщении.

Ранее компания «Арцахгаз» сообщила, что в результате аварии, произошедшей 8 марта в 01:00, поврежден магистральный газопровод.


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