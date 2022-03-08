Азербайджан препятствует началу ремонта газопровода: министерство территориального управления и инфраструктуры Арцаха

Азербайджан препятствует началу ремонтных работ на поврежденном магистральном газопроводе вблизи азербайджанской позиции. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщило министерство территориального управления и инфраструктуры Арцаха на своей странице в Facebook.

«Сегодня ночью был поврежден газопровод из Армении в Арцах. Инцидент произошел недалеко от азербайджанских позиций. На данный момент азербайджанская сторона препятствует началу ремонтных работ. При посредничестве российских миротворцев ведутся переговоры о начале ремонтных работ завтра. Будем периодически сообщать о ходе событий», - говорится в сообщении.

Ранее компания «Арцахгаз» сообщила, что в результате аварии, произошедшей 8 марта в 01:00, поврежден магистральный газопровод.