В офисе Зеленского назвали условие для отказа от вступления в НАТО

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскрыл условия, при которых Киев будет обсуждать вопросы отказа от членства в НАТО, по его словам, нужны гарантии безопасности, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Мы готовы к конструктивным переговорам по ключевым пунктам. Главное – конечно, безопасность. Прекращение боевых действий... Что касается политических вопросов, президент Зеленский не боится говорить с российской стороной о любых политических вопросах. Но естественно, что мы защищаем нашу национальную государственность, наши национальные права. И должны получить четкий и конкретный, юридически обязывающий набор гарантий нашей безопасности в условиях, когда НАТО открыто говорит, что приема Украины не будет. О деталях сейчас говорить бессмысленно. Сейчас главное – физически защитить Украину", - приводит слова Подоляка украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.

Он также заявил, что в Киеве "не воспринимают никакие российские ультиматумы как таковые".

Ранее Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что охладел к вопросу вступления в НАТО, поскольку понял, что альянс не готов принять Украину из-за опасений конфронтации с Россией. Также, отвечая на вопрос о возможности признания Крыма и республик Донбасса, Зеленский заявил о возможности обсуждать этот вопрос и найти компромисс относительно дальнейшего проживания людей на этих территориях.