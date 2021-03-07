Предстоящие на 9 марта мероприятия
16:30, Март 08, 2022
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- 16:56 В офисе Зеленского назвали условие для отказа от вступления в НАТО
- 16:37 Лидеры Китая, ФРГ и Франции обсудили ситуацию на Украине
- 16:30 Предстоящие на 9 марта мероприятия
- 15:37 МЧС России доставило в Украину и Донбасс около 430 тонн гуманитарной помощи
- 15:04 В ближайшие дни в большинстве регионов Армении время от времени ожидаются осадки
- 14:56 В Армении за прошедший день подтверждено 140 случаев заболевания COVID-19
- 14:42 Вице-премьер Украины заявила об открытии гуманитарного коридора Мариуполь – Запорожье
- 14:30 Зеленский заявил о возможности обсуждать с Россией вопрос Крыма и Донбасса
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- 12:54 МИД Китая призвал США опубликовать данные о военных биолабораториях на Украине
- 12:43 Россия и Украина сообщают противоречивые данные о потерях друг друга
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- 11:21 Американские индексы снизились - 07-03-22
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