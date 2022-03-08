МЧС России доставило в Украину и Донбасс около 430 тонн гуманитарной помощи

МЧС России доставило на территорию Украины и Донбасса порядка 430 тонн гуманитарной помощи. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"8 марта из Ростовской области в Донецкую и Луганскую народные республики прибыли колонны Донского спасательного центра МЧС России. 25 машин доставили 220 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса", - сказали в ведомстве.

Из Крыма в Каховку Херсонской области Украины еще одна колонна МЧС России из 10 автомобилей доставила порядка 90 тонн груза. В село Липцы Харьковской области из Белгорода 14 грузовиками МЧС перевезена 121 тонна гуманитарной помощи.

Из общего груза помощи для Донбасса 10 тонн - это продукты питания, детской гигиены, одежда, бытовая техника и мебель для онкобольных детей, находящихся на лечении в Луганской республиканской детской туберкулезной больнице. На Украину доставлены продукты питания, предметы первой необходимости и бытовая химия.

"Транспортировка осуществляется в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов", - уточнили в МЧС.