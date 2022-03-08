США своей политикой по расширению НАТО на восток подкинули огромное полено в пожар украинского кризиса։ МИД НКР

Своей политикой по расширению НАТО на восток США "подкинули огромное полено" в "пожар украинского кризиса", заявил в ходе брифинга во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь.

"США своей политикой по расширению НАТО на восток подкинули огромное полено в пожар украинского кризиса", - сказал дипломат.

Чжао Лицзянь подчеркнул, что Китай всегда считал, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет расширения военных блоков.