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США своей политикой по расширению НАТО на восток подкинули огромное полено в пожар украинского кризиса։ МИД НКР

США своей политикой по расширению НАТО на восток подкинули огромное полено в пожар украинского кризиса։ МИД НКР

Своей политикой по расширению НАТО на восток США "подкинули огромное полено" в "пожар украинского кризиса", заявил в ходе брифинга во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь.

"США своей политикой по расширению НАТО на восток подкинули огромное полено в пожар украинского кризиса", - сказал дипломат.

Чжао Лицзянь подчеркнул, что Китай всегда считал, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет расширения военных блоков.


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