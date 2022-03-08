Европейские индексы - 07-03-22
МОСКВА, 8 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 7 марта:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.98% и составил 12834.65 пункта, французский CAC 40 снизился на 6.21% и составил 5982.27 пункта, британский FTSE снизился на 0.40% и составил 6959.48 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 936.94 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 11:40 Введен режим тишины для выхода людей из пяти украинских городов
- 11:24 Председатель НС Арцаха направил поздравительное послание в связи с Международным женским днем
- 11:22 Европейские индексы - 07-03-22
- 11:21 Американские индексы снизились - 07-03-22
- 11:20 Цены на цветные металлы - 07-03-22
- 11:19 Цены на драгоценные металлы - 07-03-22
- 11:18 Цены на нефть выросли - 07-03-22
- 11:05 Минобороны Армении опровергает очередную азербайджанскую дезинформацию
- 09:46 Поздравительное послание премьер-министра Никола Пашиняна по случаю Международного женского дня
- 07.03-21:47 Защитник прав человека Армении приняла посла Франции
- 07.03-21:36 В США заявили, что Западу придется заплатить цену за санкции против РФ
- 07.03-21:19 Омбудсмен Армении и глава делегации МККК обсудили вопросы возвращения армянских пленных из Азербайджана
- 07.03-20:51 Состоялось заседание по многоотраслевому сотрудничеству в рамках армяно- американского стратегического диалога
- 07.03-20:45 В Госдепе считают, что поставлять оружие Киеву в ближайшие дни может стать сложнее
- 07.03-20:23 Зеленский согласовал с президентом Литвы шаги по вступлению Украины в ЕС
- 07.03-20:06 Экс-депутату предъявлено обвинение в неуплате налогов и сокрытии доходов
- 07.03-19:50 Джонсон заявил, что от поставок нефти и газа из РФ невозможно отказаться в одночасье
- 07.03-19:45 МИД Армении считает необходимым зеркальный отвод войск и размещение миротворцев на границе
- 07.03-19:28 Венгрия не поддержит распространение санкций ЕС против РФ на энергосектор
- 07.03-19:22 МО Арцаха представило подробности нарушения Азербайджаном режима прекращения огня в Храморте
- 07.03-19:00 Делегации России и Украины начали третий раунд переговоров
- 07.03-18:40 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-03-22
- 07.03-18:37 Азиатские индексы - 07-03-22
- 07.03-18:24 Азербайджанские ВС снова нарушили режим прекращения огня в направлении села Храморт
- 07.03-18:21 СНБ Армении раскрыла и нейтрализовала агентурную сеть
15:00, 03.03.2022
4914 просмотров Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с Россией запрещено
13:07, 01.03.2022
2661 просмотров Киев считает хорошим сигналом голосование Армении в Женеве по Украине
22:45, 03.03.2022
1522 просмотров В Ереване никакой самолет не «арестован»: министерство опровергает слухи
17:00, 05.03.2022
1459 просмотров Иранские компании примут участие в строительстве транзитных дорог в Армении
17:29, 04.03.2022
1334 просмотров Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-03-22