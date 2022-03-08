Европейские индексы - 07-03-22

МОСКВА, 8 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 7 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.98% и составил 12834.65 пункта, французский CAC 40 снизился на 6.21% и составил 5982.27 пункта, британский FTSE снизился на 0.40% и составил 6959.48 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 936.94 пункта.