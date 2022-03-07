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Джонсон заявил, что от поставок нефти и газа из РФ невозможно отказаться в одночасье

Джонсон заявил, что от поставок нефти и газа из РФ невозможно отказаться в одночасье

Отказ от поставок нефти и газа из России не может произойти в одночасье, однако странам Запада необходимо слаженно двигаться в этом направлении. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Лондоне глава британского правительства Борис Джонсон.

"Нельзя просто в одночасье отказаться от нефти и газа, даже если они из России. Безусловно, это не то, что могла бы сделать каждая страна в мире. Соединенное Королевство и другие государства могут двигаться к этому быстро, но разные страны по-разному зависят [от поставок углеводородов]. При этом нужно стремиться к тому, чтобы мы двигались вместе, ускоряли движение и мыслили в одном направлении", - сказал глава британского кабмина.

Джонсон также отметил, что отказ от российских углеводородов может сочетаться с отказом от углеводородов в целом в рамках борьбы с глобальным потеплением.


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