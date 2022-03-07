МО Арцаха представило подробности нарушения Азербайджаном режима прекращения огня в Храморте
Азербайджанская сторона 7 марта обстреляла кладбище у села Храморт из гранатомета калибра 60 мм, выпустив две мины. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Республики Арцах.
В результате нарушения режима прекращения огня пострадавших нет. Об инциденте сообщено командованию российских миротворческих сил.
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