МО Арцаха представило подробности нарушения Азербайджаном режима прекращения огня в Храморте

Азербайджанская сторона 7 марта обстреляла кладбище у села Храморт из гранатомета калибра 60 мм, выпустив две мины. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Республики Арцах.

В результате нарушения режима прекращения огня пострадавших нет. Об инциденте сообщено командованию российских миротворческих сил.