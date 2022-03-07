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Азербайджанские ВС снова нарушили режим прекращения огня в направлении села Храморт

Азербайджанские ВС снова нарушили режим прекращения огня в направлении села Храморт

Азербайджанские вооруженные силы 7 марта снова нарушили режим прекращения огня в направлении кладбища в селе Храморт Аскеранского района.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Республики Арцах, в результате инцидента с армянской стороны никто не пострадал.

Дополнительная информация о нарушении режима прекращения огня будет предоставлена дополнительно.


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