Азербайджанские ВС снова нарушили режим прекращения огня в направлении села Храморт
18:24, 7 Март, 2022
Азербайджанские вооруженные силы 7 марта снова нарушили режим прекращения огня в направлении кладбища в селе Храморт Аскеранского района.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Республики Арцах, в результате инцидента с армянской стороны никто не пострадал.
Дополнительная информация о нарушении режима прекращения огня будет предоставлена дополнительно.
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