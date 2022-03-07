СНБ Армении раскрыла и нейтрализовала агентурную сеть

Службой национальной безопасности Армении выявлена и нейтрализована деятельность созданной иностранными спецслужбами в Республике Армения и Республике Арцах регулярной агентурной сети, в которую были вовлечены лица, проходящие службу в различных подразделениях Вооруженных сил, а также бывшие военнослужащие и некоторые сотрудники государственных органов Республики Арцах.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ Армении, в целях вербовки вышеуказанных лиц, облегчения осуществления своей деятельности и снижения рисков разоблачения, иностранные спецслужбы разместили в социальных сетях ложные объявления о высокооплачиваемых вакансиях, предлагая заполнить анкетно-биографические данные соискателя в соответствующем приложении.

Затем иностранные спецслужбы предложили им сотрудничество за деньги. Эти лица должны были предоставлять информацию о стратегически важных объектах, военной технике, воинских частях, вооружении, боеприпасах, военнослужащих, их численности, дислокации, боевых позициях, содержащих государственные и служебные тайны документах и т.д.

В ряде случаев по предложению иностранных спецслужб агенты встречались с вербовщиками в третьих странах, получали прозвища, подписывали документы, удостоверяющие сотрудничество с иностранными спецслужбами, становились штатными агентами, соглашались сообщать о политических и военных событиях в стране и т.д.

Для полного и успешного выполнения поставленных задач иностранные спецслужбы обеспечили агентов необходимыми техническими средствами, в том числе компьютерами со специальным программным обеспечением и техническими средствами.

В рамках уголовного дела получена фактическая информация о том, что некоторые лица, вовлеченные в агентурную сеть, были заранее проинформированы о предстоящей войне против Республики Арцах и ее точной дате. По заданию представителей иностранных спецслужб они перед началом войны активно собирали информацию о проживающих в гостиницах лицах, типе, количестве и местонахождении средств ПВО, находящихся на территории Республики Арцах, и передавали ее представителям иностранных спецслужб через различные мобильные приложения. Таким образом перед началом войны противнику была предоставлена реальная возможность произвести точные расчеты сил и средств, нанести точечные удары, сбить средства ПВО, уничтожить стратегически важные склады.

Всего в ходе предварительного следствия по подозрению в государственной измене было арестовано 16 человек, некоторые из которых дали признательные показания. Решением суда 10 из них уже заключены под стражу.

Некоторые из совершивших госизмену лиц были пойманы при выполнении очередного задания, и дальнейшая передача информации была предотвращена сотрудниками СНБ Армении.

Служба национальной безопасности Армении продолжает борьбу по предупреждению и пресечению указанных преступлений, подрывающих основы государства.

В то же время СНБ призывает население, особенно военнослужащих, воздерживаться от знакомства с подозрительными лицами через социальные сети или иными способами, и, особенно, от обсуждения с ними вопросов, связанных с безопасностью и обороной Республики Армения.

Также СНБ напоминает, что согласно статье 299 УК Армении, лицо, совершившее государственную измену или шпионаж, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольным сообщением органам власти или иным образом содействовало предотвращению дальнейшего ущерба и если его действия не содержат иного состава преступления.