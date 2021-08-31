Предстоящие на 8 марта мероприятия
17:24, Март 07, 2022
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 17:54 Парламент утвердил порядок проведения церемонии вступления в должность президента Армении
- 17:36 В мире выявили более 446,2 млн случаев заражения COVID-19
- 17:24 Предстоящие на 8 марта мероприятия
- 17:23 Нефть может подорожать до 150 долларов за баррель, заявил эксперт
- 17:08 Виктор Орбан подписал указ, разрешающий размещение войск НАТО на территории Венгрии
- 16:30 Иран и МАГАТЭ договорились о техническом сотрудничестве
- 16:27 Более 6 тыс. жителей Донбасса пересекли границу с РФ за сутки в Ростовской области
- 16:15 Обсуждены программы сотрудничества между Арменией и Италией в сфере культурного наследия
- 15:46 В Ереванском метрополитене ведутся работы по удвоению пассажиропотока
- 15:39 Китай призвал США снять санкции с Афганистана и разморозить активы
- 15:32 Государственный симфонический оркестр Армении представит в Султанате Омана произведения Гаэтано Доницетти
- 15:15 Переговоры России и Украины ожидаются в ближайшее время
- 14:55 Землетрясение произошло у границы Грузии
- 14:46 Арарат Мирзоян примет участие в дипломатическом форуме в Анталии
- 14:40 Европа рассматривает дополнительные санкции в отношении России
- 14:34 ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям на западном участке границы: с армянской стороны есть погибший
- 14:30 Товарооборот России и Китая за два месяца 2022 года вырос на 38%
- 14:24 РФ и Украина договорились не озвучивать свои условия переговоров до согласования "общих позиций"
- 14:13 Специалисты ЕГМУ в течение 100 дней проведут столько же операций и бесплатных консультаций
- 13:54 Вице-премьер РА и посол Германии обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес
- 13:27 Представители ЦСКА и «Эребуни» - лучшие в Баскетбольной лиге по данным за февраль
- 13:24 Известен состав сборной Армении по боксу Д-22 для участия в чемпионате Европы
- 13:21 Российская делегация выехала в Беларусь для участия в третьем раунде переговоров с Украиной
- 13:20 Ван И заявил, что Китай приложит активные усилия для урегулирования конфликта на Украине
- 12:50 МО Азербайджана распространило очередную дезинформацию: Министерство обороны Республики Армения
15:00, 03.03.2022
4819 просмотров Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с Россией запрещено
13:07, 01.03.2022
2615 просмотров Киев считает хорошим сигналом голосование Армении в Женеве по Украине
17:30, 28.02.2022
2029 просмотров Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 28-02-22
22:45, 03.03.2022
1461 просмотров В Ереване никакой самолет не «арестован»: министерство опровергает слухи
17:00, 05.03.2022
1313 просмотров Иранские компании примут участие в строительстве транзитных дорог в Армении