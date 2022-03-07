Нефть может подорожать до 150 долларов за баррель, заявил эксперт

Мировые цены на нефть могут вырасти и до 150 долларов за баррель, а прежних цен на любые энергоресурсы уже не будет, как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.

Стоимость эталонной марки нефти Brent резко подскочила в понедельник и уже превышала 130 долларов за баррель. Также ранее в понедельник цена газа в Европе обновила свой исторический максимум, почти достигнув 3900 долларов за тысячу кубометров.

Эксперт заметил, что многие страны отходят из ковидных запретов, и растёт спрос на все энергоресурсы.

"Спрос на энергию растёт по прогрессивной шкале. Инертность цены на рынке очень высокая. Да, есть общемировая инфляция. Прежних цен не будет, особенно в энергоресурсах, идёт удорожание добычи и транспортировки. Текущая цена (нефти - ред.) может уйти далеко за 150 долларов за баррель", - считает собеседник агентства.

Также, по его словам, на нефтяной рынок сейчас воздействуют ещё несколько факторов, включая общемировое стремление сокращать потребление нефти в рамках "декарбонизации" и ситуацию на Украине. Но, по мнению Тимофеева, наибольшее влияет оказывают сообщения СМИ.

"Многие брокеры используют новостные сигналы как руководство к действию, и паника на противоречиях в новостях расшатывают ситуацию, это увеличивает риски. Новости о череде сбоев в мировой логистике активно проецируются на нефтяной рынок", - пояснил эксперт.