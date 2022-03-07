Китай призвал США снять санкции с Афганистана и разморозить активы

Китай призывает США снять санкции с Афганистана, разморозить и вернуть активы, принадлежащие афганскому народу, как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Китая Ван И в ходе ежегодной пресс-конференции.

"США безответственно и не считаясь ни с чем, ушли из Афганистана, оставив афганскому народу серьезный гуманитарный кризис и создав колоссальную угрозу региональной стабильности", - заявил Ван И.

Министр призвал "немедленно разморозить активы Афганистана в США и отменить различные односторонние санкции, без каких-либо условий вернуть активы, принадлежащие афганскому народу, не допустить причинения "вторичного вреда" афганскому народу и помочь Афганистану пережить холодную зиму и встретить весну".

"Китай уже протянул Афганистану руку помощи и будет продолжать предоставлять новую помощь в соответствии с потребностями афганского народа", – подчеркнул он.

В начале августа талибы находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.