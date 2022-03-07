Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян примет участие в дипломатическом форуме в Анталии. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь МИД Армении.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что приглашение на участие в дипломатическом форуме в Анталии получил и министр иностранных дел Армении Арарат Мизроян.