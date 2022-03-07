Европа рассматривает дополнительные санкции в отношении России

Евросоюз рассматривает дополнительные возможности введения ограничений против России в связи с ситуацией на Украине, однако пока держит их в секрете.

Как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр в эфире телеканала BFM.

"Стоит ли идти дальше? Все опции на столе. Я не буду сейчас называть возможные варианты и предпочту сохранить наши намерения в тайне, чтобы гарантировать эффективность этих экономических мер", - сказал он. Ле Мэр выразил мнение, что уже введенные ограничения оказали серьезное влияние на российскую экономику, и заявил, что ЕС ранее еще ни разу не вводил столь масштабные ограничения в отношении какой-либо другой страны.

Министр подтвердил, что "пространство для маневра еще есть" и добавил, что продолжает обсуждать будущие санкции с коллегами из других европейских стран. По словам Ле Мэра, дополнительные возможности в плане ограничений против РФ будут обсуждаться в том числе на встрече лидеров стран ЕС 10 и 11 марта в Версале.

Глава экономического ведомства добавил, что ряд европейских стран сейчас не готовы пойти на санкции против финансовых учреждений, участвующих в торговых сделках на рынке углеводородов, приведя в пример Финляндию, которая, по его словам, на 100% зависит от поставок российского газа, а ФРГ - на 55%.

"В то же время в США другая ситуация - они не импортируют ни грамма российского газа. Они гораздо меньше зависят от импорта российской нефти, чем мы", - заметил Ле Мэр, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что Вашингтон обсуждает с европейскими партнерами возможность запрета поставок нефти из России. Глава французского экономического ведомства добавил, что влияние этого кризиса в мире будет ощутимым, причем в большей степени в Европе и России, нежели в США.