Товарооборот России и Китая за два месяца 2022 года вырос на 38%

Согласно обнародованной в понедельник таможенной статистики Китая, товарооборот китайско-российской торговли за январь-февраль 2022 года достиг $26,43 млрд, увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 38,5%, передает Арменпресс.

Главное таможенное управление КНР сообщило, что российский экспорт в Китай вырос за указанный период на 35,8% до $13,8 млрд, Россия импортировала из Китая товаров и услуг на сумму $12,6 млрд, рост в годовом исчислении составил 41,5%.

В 2021 году российско-китайская торговля достигла рекордного уровня, превысив $148,8 млрд и увеличившись по сравнению с 2020 годом на 35,8%.