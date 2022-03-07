Вице-премьер РА и посол Германии обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес

7 марта вице-премьер Амбарцум Матевосян принял чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Германия в Республике Армения Виктора Рихтера. На встрече присутствовала и Мадлен Раушенбергер, директор Армянского офиса Немецкого агентства международного сотрудничества (GIZ).

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате вице-премьера, Амбарцум Матевосян поздравил с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами, отметив, что Армения и Германия установили надежное партнерство, основанное на исторических связях и общих ценностях и интересах.

Вице-премьер высоко оценил работу, проделанную офисом GIZ в Армении по всем направлениям, и поблагодарил офис за содействие программе развития Армении.

Одним из перспективных направлений сотрудничества была признана сфера информационных технологий, в связи с чем обсуждалось официальное открытие центра «ТУМО» в Германии. В качестве других направлений сотрудничества стороны подчеркнули децентрализованное сотрудничество на уровне органов местного самоуправления, а также работу, проводимую в направлении культурного туризма.

Посол высоко оценил показатели экономического роста Армении, процесс объединения общин в результате административно-территориальных реформ, результаты деятельности Офисов обслуживания граждан, созданных в общинах Армении в рамках программы «Хорошее местное самоуправление на Южном Кавказе».

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.