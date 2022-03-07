Представители ЦСКА и «Эребуни» - лучшие в Баскетбольной лиге по данным за февраль

Известны имена лучшего игрока и тренера Баскетбольной лиги по данным за февраль.

Как передает «Арменпресс», специалисты Vbet A-League и главные тренеры команд путем голосованием лучшим игроком признали баскетболиста команды ЦСКА Дензеля Менсаха. У него в среднем 42,4 очка, 5,3 результативных передач и 17,1 подборов.

В результате голосования лучшим тренером Vbet A-League в феврале был признан главный тренер «Эребуни» Нарек Аветикян. В декабре его команда не только не зафиксировала ни одного поражения, но и была признана самой результативной командой.