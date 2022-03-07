Известен состав сборной Армении по боксу Д-22 для участия в чемпионате Европы

Известен состав сборной Армении по боксу для участия в чемпионате Европы до 22 лет.

Как передает «Арменпресс», за несколько дней до завершения учебно-тренировочных сборов в Олимпаване главный тренер сборной Армении Карен Агамалян объявил состав, в котором команда примет участие в чемпионате. В составе сборной: Гаяне Тер-Барсегян (48 кг), Аревик Дохоян (52 кг), Элита Кочарян (60 кг), Сейран Егикян (48 кг), Генрик Саакян (52 кг), Эрик Тохян (54 кг), Руслан Асликян (57 кг), Артур Саакян (60 кг), Артур Шахбазян (63,5 кг), Арутюн Акопкохян (67кг), Нарек Закарян (71 кг), Вахтанг Арутюнян (75 кг), Гор Нерсисян (80 кг), Генрик Чхикян (86 кг) и Ованнес Папазян в супертяжелом весе.

Сборная Армении отправится в Хорватию 11 марта.