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Российская делегация выехала в Беларусь для участия в третьем раунде переговоров с Украиной

Российская делегация выехала в Беларусь для участия в третьем раунде переговоров с Украиной

Делегация Российской Федерации выехала в Беларусь для участия в третьем раунде переговоров с Украиной.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает «Sputnik» Беларусь.  

Третий раунд российско-украинских переговоров, скорее всего, состоится 7 марта в Беларуси. Делегации вновь встретятся в Беловежской пуще. Встреча намечена на вечер. Ранее член украинской делегации Давид Арахамия заявил, что договориться с Россией по вопросам признания Крыма и Республик Донбасса практически будет невозможно. Украина и Россия договорились вести переговоры в закрытом формате.


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