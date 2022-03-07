МО Азербайджана распространило очередную дезинформацию: Министерство обороны Республики Армения
12:50, 7 Март, 2022
Министерство обороны Азербайджана в очередной раз распространило дезинформацию, утверждая, что подразделения ВС Армении открыли огонь по боевым позициям Азербайджана на восточном участке армяно-азербайджанской границы.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Армении.
В сообщении отмечается, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС Армении.
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