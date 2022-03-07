Подписание мирного договора с Азербайджаном является одним из приоритетов повестки дня правительства Армении: МИД

В МИД Республики Армения прокомментировали заявление министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, что Азербайджан неоднократно предлагал Армении подписание мирного договора. В ответ на вопрос «Арменпресс», пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян прокомментировал также заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о так называемом «зангезурском коридоре».

Вопрос: Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан неоднократно предлагал Армении подписание мирного договора и, что, несмотря на трудности, можно подумать о нормализации отношений. Как Вы прокомментируете это заявление?

Ответ: Правительство Республики Армения приняло стратегию открытия эры мирного развития для Армении и для региона и, естественно, готово предпринять шаги в этом направлении. Что касается подписания конкретного мирного договора, то на самом высоком уровне, неоднократно заявлялось, что это один из приоритетов повестки правительства.

Вопрос: Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу говорил о так называемом «зангезурском коридоре». Какова позиция МИД Армении относительно этого заявления?

Ответ: Для нас это непонятное выражение, и все об этом знают. С другой стороны, открытие региональных коммуникаций также является одним из приоритетов правительства, и в этом направлении также предпринимаются конкретные шаги, в том числе и в рамках проекта «Армянский перекресток».